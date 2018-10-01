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Bensu Soral ve Hakan Baş düğünde yerlerinde duramadılar

Bensu Soral ve Hakan Baş, önceki akşam Beşiktaş Four Seasons Hotel’de evlendi

01 Ekim 2018, Pazartesi 09:32
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Çift, nikah töreninden sonra Mustafa Sandal’ın, ‘Jest Oldu’ şarkısında karşılıklı oynayarak düğünün başlangıcını yaptı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde, ellerine davul alarak eğlencenin dozunu artırdı.

Oyuncu, sabahın ilk ışıklarında ise sahneye çıkarak ‘Ben Ağlamazken’ ve ‘Heyecanı Yok’ rap parçalarında Berkay’la düet yaptı.

PELİN AKİL AYAKKABI MAĞDURU OLDU

Pelin Akil, otele girerken ayakkabısının bandı kopunca, kaldırıma oturarak bağlamaya çalıştı.

Soral Ailesi düğünden önce hatıra fotoğrafı çektirdi.



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