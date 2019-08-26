Kırıkkale'de, 18 Ağustos günü Emine Bulut'un (38) dört yıl önce boşandığı Fedai Varan (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Caninin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianame cinayetin detaylarını ortaya koydu.

Emine Bulut ve Fedai Varan, 2006'da evlendi, 2009'da kızları doğdu, 2013'te boşandılar. Olay günü lokantada konuşurken Fedai Varan, Emine Bulut'a hakaretler etti ve tehditler yağdırdı.

'ÖLDÜRDÜM, HERKES DUYSUN'

Cani, Emine Bulut'u lokantadan çıkartmak istedi. Saldırıya uğrayacağını anlayan kadın hemen lokantaya döndü. Fedai Varan, belindeki ekmek bıçağını çıkarıp Emine Bulut'u defalarca bıçakladı.

''Bana çocuğumu göstermiyor, öldürdüm, herkes duysun'' diye bağırdı ve kaçtı.

Yakalanan katil ifadesinde de kızı ile görüştürülmediğini iddia etti. Amacı ceza indirimi almaktı. Savcılık, telefon mesajlarını incelediğinde yalan söylediğini ortaya çıkardı.

EVLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Fedai Varan, her ayın ilk ve son haftası, kızı ile görüşüyordu. Mesajlarda Emine Bulut, evleneceğinden bahsetmişti ve cani, sürekli tehdit ediyordu. Olaydan önce Emine Bulut'a ''Emine hiç sıkıntı değil, gider paşa gibi yatarım'' diye mesaj atmıştı.

Cinayetten sonra bindiği taksinin şoförü üzerindeki kanı sorunca ''Hayvan kestim'' dedi. Bulut'un babasını arayıp ''Seni de öldüreceğim geliyorum'' diye tehdit etti.

Emine Bulut'un ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasetçiden sanatçıya, sporcudan din adamına kadar milyonlarca kişi kadına şiddetin son bulması için çağrıda bulundu.

O isimlerden bir tanesi de Bensu Soral'dı... Ancak oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sosyal medya kullanıcıları Bensu Soral'ın cinsiyetçi buldukları bu açıklamasına yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

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