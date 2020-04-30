Ünlü oyuncu Bensu Soral, bronzlaşmak için güneşe yattı ve fotoğrafını instagram hesabından paylaştı. Bensu Soral’ın güneşlendiği fotoğrafa Dilan Çiçek Deniz, Şükran Ovalı ve Yeliz Şar gibi isimlerden yorumlar geldi. Yeliz Şar, “Benim güzellik güneşleniyor” diye mesaj da yazdı.

Soral'ın paylaşımı 3 saat içinde 180 binden fazla beğeni aldı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden de yorum yağdı:

İki güneş fazla bence

Güneş seni yaktığını görseydi yemin ederim ki sönerdi

Bu ne güzellik ya

Ne kadar güzelsin öyle

Allahım nazardan korusun

Çok güzelsiniz Bensu hanım

Çin’in wuhan bölgesinden yayılan virüs gibi, sizi Mars’a Jüpiter’e yaymalıyız bu güzellik her yere bulaşmalı