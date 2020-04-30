Bensu Soral'ın fotoğrafı Instagram'ı salladı
Corona virüs nedeniyle karantinada olan Bensu Soral güzel havayı görünce güneşlenmeye çıktı. Oyuncunun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı.
30 Nisan 2020, Perşembe 19:09 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Bensu Soral, bronzlaşmak için güneşe yattı ve fotoğrafını instagram hesabından paylaştı. Bensu Soral’ın güneşlendiği fotoğrafa Dilan Çiçek Deniz, Şükran Ovalı ve Yeliz Şar gibi isimlerden yorumlar geldi. Yeliz Şar, “Benim güzellik güneşleniyor” diye mesaj da yazdı.
Soral'ın paylaşımı 3 saat içinde 180 binden fazla beğeni aldı.
Güzel oyuncunun bu paylaşımına takipçilerinden de yorum yağdı:
- İki güneş fazla bence
- Güneş seni yaktığını görseydi yemin ederim ki sönerdi
- Bu ne güzellik ya
- Ne kadar güzelsin öyle
- Allahım nazardan korusun
- Çok güzelsiniz Bensu hanım
- Çin’in wuhan bölgesinden yayılan virüs gibi, sizi Mars’a Jüpiter’e yaymalıyız bu güzellik her yere bulaşmalı