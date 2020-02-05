Heykeli çok güzel bulduğunu söyleyip hayranına teşekkür etti. Ama takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi.

İşte heykele gelen yorumlar:

● Banu Alkan’a benzemiş.

● Modanna’nın son hali gibi olmuş.

● Sakın eve koyma, hayranında kalsın.

● Erimiş yaş pastaya benziyor.

● Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?

● Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.

● Korkuluk gibi.

● Heykeltıraş arkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.







