Magazin Bensu Soral'ın hayranları heykeltıraşı pişman ettiler

Bensu Soral'ın hayranları heykeltıraşı pişman ettiler

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Bensu Soral'ın hayranları heykeltıraşı pişman ettiler

Bensu Soral bir hayranı tarafından yapılan heykelini sosyal medya hesabında paylaştı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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Heykeli çok güzel bulduğunu söyleyip hayranına teşekkür etti. Ama takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi.

İşte heykele gelen yorumlar:

● Banu Alkan’a benzemiş.

● Modanna’nın son hali gibi olmuş.

● Sakın eve koyma, hayranında kalsın.

● Erimiş yaş pastaya benziyor.

● Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?

● Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.

● Korkuluk gibi.

Heykeltıraş arkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.

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