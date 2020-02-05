Bensu Soral'ın hayranları heykeltıraşı pişman ettiler
Bensu Soral bir hayranı tarafından yapılan heykelini sosyal medya hesabında paylaştı.
05 Şubat 2020, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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Heykeli çok güzel bulduğunu söyleyip hayranına teşekkür etti. Ama takipçileri heykeltıraşı bu eseri yaptığına pişman ettirdi.
İşte heykele gelen yorumlar:
● Banu Alkan’a benzemiş.
● Modanna’nın son hali gibi olmuş.
● Sakın eve koyma, hayranında kalsın.
● Erimiş yaş pastaya benziyor.
● Bensu Hanım bu gerçekten siz misiniz, başkası olmasın?
● Ben olsam teşekkür yerine mahkemeye veririm.
● Korkuluk gibi.
● Heykeltıraş arkadaş güzel sanatlar sınavına girmeli, kesin kazanır.