Bensu Soral’ın zamanı yok

Bensu Soral, yakında zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini vermişti.

Diziyle alakalı hiçbir bilgi vermeyen Soral, dizinin çekimlerinin başladığını söyledi.

Geçen gün eşi Hakan akan Baş’ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Bensu Soral, vakti olmadığı için aile arasında pasta keseceklerini söyledi.

Soral, “Daha sonra telafi edeceğim. İkimizin de zamanı yok” diye konuştu.

Doğum günün bu fotoğrafla kutlamıştı:

Lütfen hep tam buramda ol!

Mutlu yıllar sevgilim.

Hakan Baş Lidyana, Peak, Krombera, Bitlo.com, Anibera, Supermassive Espor ve Ace Academy of Technology kurucu-ortağıdır.

Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi, lisans eğitimini Cornell University, MBA eğitimini ise Yale University’de tamamlamıştır. Eski milli, rekortmen yüzücülerimizden Hakan Baş aynı zamanda Girişimcilik Vakfı kurucu YK üyesi, Endeavor Danışma Kurulu üyesi, SosyalBen Vakfı YK üyesi ve Fenerbahçe SK kongre üyesidir.

Bilgi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi tarafından farklı yıllarda “yılın girişimcisi” olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired dergisi tarafından 2016’da “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak adlandırılmıştır.



