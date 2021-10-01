Sunuculuğunu Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy ve ses sanatçısı Mustafa Keser'in yaptığı ''Benzemez Kimse Bize'' programı kanal tarafından yayından kaldırıldı. Program sadece 2 bölüm ekrana geldi.

Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"NE YAZIK Kİ YANILDIM"

"Sevgili müzik dostları;

Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazık aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum.

"TÜM AKSAKLIKLAR, BÜLENT ERSOY'UN YERSİZ KAPRİSİNDEN"

Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.

Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."