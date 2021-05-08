Benzetmece (OYUN)

Hangi yaş grubu için uygundur: 7 yaş ve üzeri

Kaç kişi ile oynanır: Karşılıklı 2 kişi

Oynamak için neler gerekir: Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

Nasıl oynanır?

İlk oyuncu karşıdakini bir nesneye ya da hayvana benzetir. Karşıdaki oyuncu da benzetildiği şeyin son harfini kullanarak yeni bir şeye benzetir. Örneğin ben seni KALEM’e benzettim der. Kalemin son harfi olan ‘M’ harfi başta olmak üzere karşı oyuncu da yeni bir şeye benzetir. Örneğin ben de seni MASA’ya benzettim der. Diğer oyuncu tıkanana kadar oyun devam eder. Bu oyun taraflardan birinin “Ğ” harfi ile biten bir kelime söylemesi ile bitirilebilir.



