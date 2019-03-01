Yassine Benzia'ya bir darbe daha!

Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosuna dahil edilmeyen, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle bir nevi sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir kötü haber de kulübü Lille'den geldi.

01 Mart 2019, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Yassine Benzia'ya bir darbe daha!

Fenerbahçe'nin sadece Avrupa kadrosunda yer alan ve takım Zenit'e elenince de otomatikman sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir darbe de bonservisini elinde tutan Lille'den geldi.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Lille, Benzia'ya "Seni düşünmüyoruz. Kendine kulüp bul" dedi. Benzia da Arap kulüpleriyle temasa geçmiş durumda.

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