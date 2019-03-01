Yassine Benzia'ya bir darbe daha!

Yassine Benzia'ya bir darbe daha! Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosuna dahil edilmeyen, sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle bir nevi sezonu kapatan Yassine Benzia'ya bir kötü haber de kulübü Lille'den geldi.