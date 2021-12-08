Ekonomi Benzin 77 kuruş ve motorine 31 kuruş zam

Benzin 77 kuruş ve motorine 31 kuruş zam

Ekonomi

Benzin 77 kuruş ve motorine 31 kuruş zam

Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi... Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 77, motorine 31 kuruş zam yapıldı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 77, motorinin litresine de 31 kuruş zam yapıldı.

YENİ FİYATLAR

 Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,57 liradan 10,34 liraya, Ankara'da 9,64 liradan 10,41 liraya, İzmir'de ise 9,66 liradan 10,43 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 9,99 liradan 10,30 liraya, Ankara'da 10,07 liradan 10,38 liraya ve İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya yükselecek.

 Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. (İHA)

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