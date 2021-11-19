Ekonomi Benzin fiyatlarına zam geldi! Motorin ve LPG'nin litre fiyatına da zam yapıldı

Benzin fiyatlarına zam geldi! Motorin ve LPG'nin litre fiyatına da zam yapıldı

Ekonomi

Benzin fiyatlarına zam geldi! Motorin ve LPG'nin litre fiyatına da zam yapıldı

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak. Motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

19 Kasım 2021, Cuma 17:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

BENZİN FİYATLARINA ZAM! İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARI...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

LPG'YE ZAM

Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Artan yemekler yeniden lezzet buluyor
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
EYT çıkarsa yararlanırsınız
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Pasif geliriniz var mı?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tamamı satıldı! Türkiye için 1 milyar dolarlık kazanç