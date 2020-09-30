Ekonomi Benzin fiyatlarına zam geliyor

Benzin fiyatlarına zam geliyor

Ekonomi

Benzin fiyatlarına zam geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

30 Eylül 2020, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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