Ekonomi Benzin fiyatlarında indirim!

Benzin fiyatlarında indirim!

Ekonomi

Benzin fiyatlarında indirim!

Benzin fiyatlarında 32 kuruş indirime gidilecek. EPGİS'den alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 8,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liraya, İzmir'de 8,22 liraya inecek.

10 Kasım 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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