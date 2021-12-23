Benzin fiyatlarında indirim! Motorinde indirim! 'Pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak'
Benzin fiyatlarında ve motorin fiyatlarında indirim gerçekleşti. EPGİS duyurdu. ÖTV düzenlemesi kapsamında benzin ve motorin fiyatları güncelledi. Benzinde 1.63 TL, motorinde 1.65 TL indirim yapıldı. Açıklamaya göre, indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
23 Aralık 2021, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Benzin ve motorinde büyük indirim! EPGİS duyurdu, ÖTV düzenlemesi kapsamında fiyatlar güncelledi. Benzinde 1.63 TL, motorinde 1.65 TL indirim yapıldığı belirtilen açıklamada, “İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.
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