Araç sahipleri sosyal medyada yer alan akaryakıta zam söylentileri nedeniyle sık sık güncel benzin, motorin ve LPG petrol fiyatlarını araştırıyor. Yapılan son zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 14,45, Ankara'da 14,53 TL’ye, motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 14,59, Ankara'da 14,53 TL’ye ulaşmıştı…

BENZİN, MOTORİN, LPG PETROL FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzin, Motorin, LPG petrol fiyatlarına zam geleceğine dair söylentiler sosyal medyada yer almaya devam ediyor. Yapılan paylaşımlara göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam gelecek. Yapılacağı iddia edilen zamların ardından benzin ve motorinin fiyatı 16 TL bandına dayanmış olacak. Ancak, EPGİS tarafından zamlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Böylelikle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde uygulanan LPG, motorin ve benzin fiyatları EPGİS tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından (EPGİS) 1 Şubat 2022 tarihinde açıklanan son zamla benzinin litresi 39 kuruş, motorine ise 32 kuruş zam geldi. Böylelikle benzin İstanbul'da 14,45, Ankara'da 14,53, İzmir'de 14,55 TL’ye yükseldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 14,59, Ankara'da 14,53, İzmir'de 14,55 TL oldu.

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