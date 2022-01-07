Ekonomi Benzin ve motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Benzin ve motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ekonomi

Benzin ve motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 63, motorine 94 kuruş zam yapıldı.

07 Ocak 2022, Cuma 20:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 63, motorinin litresine de 94 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 12,93 liradan 13,56 liraya, Ankara’da 13,01 liradan 13,64 liraya, İzmir’de ise 13,02 liradan 13,65 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 12,75 liradan 13,69 liraya, Ankara’da 12,84 liradan 13,78 liraya ve İzmir’de 12,83 liradan 13,77 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Özel okulda erken kaydın avantajı çok
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Borçlanırsanız emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Birleşik Krallık’tan kimler burs alabilir?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Parayı iyi değerlendirmek için 15 adım
Özlem Denizmen
Erkut Can
Kararım kesin, dediklerimi demeyeceğim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kurum'dan müjde: 2-3 ay içinde teslim edilecek