Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor

Ekonomi

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor.

07 Ekim 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 16 kuruş motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam yapılması bekleniyor.

 Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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