Benzin ve motorine zam geliyor!

Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

23 KURUŞ ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacak. Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor. Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,53’ten 7,94’e, Ankara’da 7,61’den 8,02’ye, İzmir’de 7,62’den 8,03’e yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.