Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Ekonomi

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

15 Ekim 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak. 

23 KURUŞ ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacak.  Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor. Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,53’ten 7,94’e, Ankara’da 7,61’den 8,02’ye, İzmir’de 7,62’den 8,03’e yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.

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