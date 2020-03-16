Ekonomi Benzinde 7 kuruş zam

Benzinde 7 kuruş zam

Ekonomi

Benzinde 7 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

16 Mart 2020, Pazartesi 19:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ford geleceğe hazır
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Hükümetteki en büyük korona tartışması bu!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs ABD borsasını vurdu, işlemler durduruldu