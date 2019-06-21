Benzinden fazla LPG tüketilen tek ülke

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Başkanı Selim Şiper ise “Türkiye benzinden fazla otogaz LPG tüketilen tek ülke. Benzinli araçtan çok LPG ’li araç var” dedi. TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel de LPG’nin stratejik bir enerji kaynağına dönüştüğünü ifade etti.

10 ARAÇTAN 4'Ü

İşte zirveden öne çıkan veriler şöyle:

● Türkiye’de 30 milyar TL’lik LPG pazarında 100’e yakın oyuncu var.

● Türkiye’de 3 milyon 300 ton otogaz tüketiliyor.

● Bugün Türkiye’de tüketilen toplam LPG’nin yüzde 79’u oto yakıtı olarak kullanılıyor.

● Türkiye’de 10 araçtan dördü LPG ile çalışıyor.

● Dünya LPG tüketiminin 2028 yılında 358 milyon tona çıkması bekleniyor.

● 2040 yılına kadar dünyada enerji tüketimi yüzde 25 artacak.