Ekonomi Benzine 19 kuruşluk artış geliyor

Benzine 19 kuruşluk artış geliyor

Ekonomi

Benzine 19 kuruşluk artış geliyor

Benzinde bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruşluk artış bekleniyor.

11 Kasım 2020, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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 Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine en son 4 Kasım tarihinde 17 kuruş, motorinde ise 16 kuruş zam gelmişti.

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