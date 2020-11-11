Benzine 19 kuruşluk artış geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 19 kuruşluk bir artış bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor.

Benzine en son 4 Kasım tarihinde 17 kuruş, motorinde ise 16 kuruş zam gelmişti.