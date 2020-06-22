Benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.
22 Haziran 2020, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.
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