Ekonomi Benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi

Benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi

Ekonomi

Benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak.

22 Haziran 2020, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 24, Motorinde 23 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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