Ekonomi Benzine 25 kuruş indirim geliyor!

Benzine 25 kuruş indirim geliyor!

Ekonomi

Benzine 25 kuruş indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor. Benzindeki indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

27 Ekim 2021, Çarşamba 10:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 25 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzine pazartesi 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
58 yaşı dolduracaksınız
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
İrlanda’da devlet ajanı ve 18 cinayet
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık çalışanlarını ilgilendiren gelişme! Ek ödemeler…