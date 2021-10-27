Benzine 25 kuruş indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 25 kuruş indirim bekleniyor. Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzine pazartesi 44 kuruş, salı günü ise 28 kuruş zam gelmişti.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2022'DE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.