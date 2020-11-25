Ekonomi Benzine 37 kuruş zam geliyor

Benzine 37 kuruş zam geliyor

Ekonomi

Benzine 37 kuruş zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 37 kuruş zam bekleniyor.

25 Kasım 2020, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
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Brent petrol fiyatlarının corona virüs aşı haberleriyle yükselişe geçmesinin zamda etkili olduğu öğrenildi. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkacak. 

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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