Ekonomi Benzine 58 kuruşluk indirim!

Benzine 58 kuruşluk indirim!

Ekonomi

Benzine 58 kuruşluk indirim!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 16:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), yaptığı duyuruya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,67 liradan 9,09 liraya, Ankara'da 9,74 liradan 9,16 liraya, İzmir'de ise 9,76 liradan 9,18 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
40 gün bir yıl erken emekli eder
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Elektrikte 3 zamanlı tarifeyle düşük fatura
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Alışveriş karakterin ne?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yıllara göre asgari ücret artış oranları! Asgari ücret zammı yıllara göre değişimi