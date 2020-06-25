Benzine indirim geldi
Dün 12 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim geldi.
25 Haziran 2020, Perşembe 17:51 Son Güncelleme:
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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