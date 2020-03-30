Benzine indirim motorine zam bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzin fiyatında 8 kuruş indirim motorin fiyatında ise 6 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.6 kuruşluk zam beklentisi oluştu.







