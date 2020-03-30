Ekonomi Benzine indirim motorine zam bekleniyor

Benzine indirim motorine zam bekleniyor

Ekonomi

Benzine indirim motorine zam bekleniyor

Petrolde yaşanan tarihi düşüş sonrası fiyatlarda dalgalanma devam ediyor. Son bilgiye göre benzin fiyatında 8 kuruş indirim motorin fiyatında ise 6 kuruşluk zam bekleniyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Milliyet.com.tr'nin sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzin fiyatında 8 kuruş indirim motorin fiyatında ise 6 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.6 kuruşluk zam beklentisi oluştu.

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