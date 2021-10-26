Ekonomi Benzinin litre fiyatına zam geldi

Benzinin litre fiyatına zam geldi

Ekonomi

Benzinin litre fiyatına zam geldi

Benzinin litre fiyatına 28 kuruş zam geldi. Benzine yapılan zam gece yarısından itibaren geçerli olacak.

26 Ekim 2021, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİNİN LİTRE FİYATI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


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