Benzinli çay toplama motorları yasaklandı
Benzinle çalışan çay toplama motorları çay bitkisinde egzoz gazı bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı.
28 Mayıs 2020, Perşembe 00:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Doğu Karadeniz’de salgın dolasıyla oluşan işçilik sorununu gidermeye çalışan çay müstahsilleri, çay toplama motorlarına başvurdu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çıkartılan kararla benzinli ve elektrikli olmak üzere ikiye ayrılan çay toplama motorlarından benzinle çalışanlar, çay bitkisi üzerinde egzoz gazı kalıntıları bıraktığı gerekçesiyle yasaklandı. 27 Mayıs 2020 tarihli karar tüm çay fabrikalarına üreticilere bilgi verilmek üzere tebliğ edildi.
İHA