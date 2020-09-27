Pratik Bilgiler Bera ne demek? Bera ne anlama gelir?

Bera ne demek? Bera ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Bera ne demek? Bera ne anlama gelir?

Yeni duyulmaya başlayan Bera ismi aslında Türkçe de uzun sürelerdir kullanılıyor. Birçok kişi ise Bera'nın anlamını merak ediyor. Peki, Bera ne demek? Bera ne anlama gelir? Bera anlamı ne? İşte cevaplar.

27 Eylül 2020, Pazar 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Bera ne demek? Bera ne anlama gelir? Bera kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Bera ne demek?

Bera demek fazilet demektir. Ayrıca seçkin ve elit olma vasfı anlamına da gelir. Bera isminin bir diğer anlamı ise olgunluk gösteren olgun olan kimse demektir.

İlgili Haberler
Buğlem ne demek? Buğlem ne anlama gelir?Arven ne demek? Arven ne anlama gelir?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Demlikte kalan çay nasıl değerlendirilir?