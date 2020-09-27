Bera ne demek? Bera ne anlama gelir?

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Bera ne demek?

Bera demek fazilet demektir. Ayrıca seçkin ve elit olma vasfı anlamına da gelir. Bera isminin bir diğer anlamı ise olgunluk gösteren olgun olan kimse demektir.



