Bera ne demek? Bera ne anlama gelir?
Yeni duyulmaya başlayan Bera ismi aslında Türkçe de uzun sürelerdir kullanılıyor. Birçok kişi ise Bera'nın anlamını merak ediyor. Peki, Bera ne demek? Bera ne anlama gelir? Bera anlamı ne? İşte cevaplar.
27 Eylül 2020, Pazar 11:19 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Bera ne demek? Bera ne anlama gelir? Bera kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Bera ne demek?
Bera demek fazilet demektir. Ayrıca seçkin ve elit olma vasfı anlamına da gelir. Bera isminin bir diğer anlamı ise olgunluk gösteren olgun olan kimse demektir.
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