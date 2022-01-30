Türkiye Beraber alkol alıyorlardı... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Beraber alkol alıyorlardı... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Beraber alkol alıyorlardı... Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da gece saatlerinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada taraflardan biri eline aldığı bıçakla arkadaşını öldürdükten sonra kaçtı.

30 Ocak 2022, Pazar 15:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittikten sonraki incelemelerinde K.G. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 


Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayeti M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. 

Yapılan araştırmalarda şüpheli M.E. ve maktul K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G. isimli kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.

AĞABEYİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen abisi U.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada K.G.'nin cinayetinde kullanılan suç aleti bıçak bulunarak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Serdar ALTINTEPE - Ali TINBEK/DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Denizli kış turizminde de parlayan yıldız
Banu Şen
Rauf Tamer
Çok ittifak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bak, sen beyinsizsin ama ben yine de anlatayım...
Şirin Sever
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknoloji nasıl hayat kurtarıyor?
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Feci kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti!