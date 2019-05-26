Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak" ifadeleri kullandı
Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
"Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1132733148750602240