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Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak" ifadeleri kullandı

26 Mayıs 2019, Pazar 23:24 Son Güncelleme:
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Berat Albayrak: Binali Yıldırım İstanbul için nice hizmetler yapacak

Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız


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