Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde söz verdiği her politikayı ve projeyi yerine getirdi. Şimdi de daha güzel bir İstanbul için nice hizmetler yapacak inşallah. #YineBizYaparız



