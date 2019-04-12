Berat Albayrak, 'G20 Aile Fotoğrafı' çekimine katıldı

Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington’da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.

BERAT ALBAYRAK'TAN G2O PAYLAŞIMI

Bakan Berat Albayrak, twitter'da yaptığı paylaşımda, "G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha, Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA