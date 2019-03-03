Berat Albayrak gençlerle buluştu

Bakan Berat Albayrak, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bugün Esenyurt’ta genç kardeşlerimizle ekonomi konuştuk. Ülkemize olan inançları, dünyadaki gelişmelerle ilgili farkındalıkları ve donanımları ile gençlerimiz “Geleceğimiz emin ellerde” dedirtti. Biz de onlara en iyi imkanları sağlamak için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Berat Albayrak daha sonra Esenyurt’ta Trabzonlu hemşehrileri ile bir araya geldi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı:

"Esenyurt’ta Trabzonlu hemşehrilerimizin davetine de icabet ettik ve hedeflerimizi anlattık."

"Bugün son olarak, İstanbul’daki tüm belediye meclis üyesi adaylarımızla ekonomi gündemini değerlendirdik. Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak güçlü finansal altyapı için hazırladığımız stratejilerimizi paylaştık."