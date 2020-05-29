Türkiye Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz

Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz

Türkiye

Berat Albayrak: Kutlu olsun zaferimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

29 Mayıs 2020, Cuma 13:32 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah’ın adıyla Hakk’ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han’ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul’u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz" dedi.


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