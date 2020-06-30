Türkiye Berat Albayrak müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu

Berat Albayrak müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu

Türkiye

Berat Albayrak müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu.

30 Haziran 2020, Salı 01:33 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.



İHA

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