Türkiye Berat Albayrak'tan polisler için paylaşım

Berat Albayrak'tan polisler için paylaşım

Türkiye

Berat Albayrak'tan polisler için paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü için paylaşımda bulundu.

10 Nisan 2020, Cuma 12:46 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu zorlu dönemde dahi güvenliğimiz için görevinin başında olan, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıp ellerinden tutan Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Vazifesi uğruna gazi olan ve şehit düşen tüm kahraman polislerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


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