Berat isminin anlamı nedir? Berat ne demek?
Ailelerde çoğu zaman dünyaya gelecek olan bebeğe isim verme tartışma durumu tartışma konusu olur. Ancak yapılan isim araştırmalarının neticesinde bebeğe ortak verilen kararla isim verilir. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerden biri de Berat ismidir. Berat ismi çok fazla kullanılmasına rağmen anlamı herkes tarafından henüz net olarak bilinmemektedir. Berat'ın anlamı, Berat isminin anlamı nedir sorularıyla internet ortamında çok fazla aratılır. Siz de Berat'ın anlamı , Berat isminin anlamı nedir sorularını soruyorsanız detayları aşağıda vermiş olduğumuz isim analizimize göz atarak öğrenebilirsiniz. İşte Berat'ın anlamı nedir? Berat isminin anlamı nedir sorularının cevapları...
27 Kasım 2020, Cuma 17:25 Son Güncelleme:
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Berat ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Berat ismini koymak istiyorsanız ve Berat'ın anlamı, Berat'ın anlamı nedir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Berat'ın anlamı ve Berat'ın anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...
Berat isminin anlamı nedir? Berat ne demek?
1. Resmi belge, imtiyaz belgesi.
2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
Berat isminin sözlük anlamı
1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 2. tar. Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
2.Su bardağı.
3.Osmanlı devletinde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
4. Nişan, rütbe. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
Berat İsminin İstatistikleri
Berat isminin Türkiye sıralaması: 758
Türkiye’de kaç tane Berat isminde kişi var? 123.580
İstanbul’da kaç tane Berat isminde kişi var? 17.152