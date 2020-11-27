Berat ismi ülkemizde çok fazla kullanılmasına rağmen henüz anlamı net olarak bilinmemektedir. Dünyaya gelecek olan bebeğinize Berat ismini koymak istiyorsanız ve Berat'ın anlamı, Berat'ın anlamı nedir sorularının cevaplarını merak ediyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. işte Berat'ın anlamı ve Berat'ın anlamı nedir sorularına vermiş olduğumuz cevaplar...

Berat isminin anlamı nedir? Berat ne demek?

1. Resmi belge, imtiyaz belgesi.

2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.

Berat isminin sözlük anlamı

1. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 2. tar. Osmanlı Devleti’nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

2.Su bardağı.

3.Osmanlı devletinde bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan ya da ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

4. Nişan, rütbe. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 3. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Berat İsminin İstatistikleri

Berat isminin Türkiye sıralaması: 758

Türkiye’de kaç tane Berat isminde kişi var? 123.580

İstanbul’da kaç tane Berat isminde kişi var? 17.152







