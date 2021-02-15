‘Seksenler’ dizisinin ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi. Önceki gün Kadıköy sahilinde yürürken görüntülenen oyuncu “9 ayda 25 kilo verdim. Hedefim 5 kilo daha incelmek. Doktor denetiminde diyetteyim. Spor hocasıyla da haftada üç gün kick boks, iki gün de kardiyo yapıyorum."

'Ailecek zayıfladık'

"Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık. Tanıyanlar ‘Gerçekten siz misiniz’ diyor” diye konuştu.



