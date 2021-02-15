Magazin Berat Yenilmez'i görenler tanıyamıyor

Berat Yenilmez'i görenler tanıyamıyor

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Berat Yenilmez'i görenler tanıyamıyor

Tiyatro Sanatçısı Berat Yenilmez'i görenler tanıyamıyor. Kadıköy'de görüntülenen oyuncu 25 kilo verdiğini ve hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu açıkladı. Ali KESER/ POSTA

15 Şubat 2021, Pazartesi 08:11 Son Güncelleme:
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Seksenler’ dizisinin ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez 25 kilo verdi. Önceki gün Kadıköy sahilinde yürürken görüntülenen oyuncu “9 ayda 25 kilo verdim. Hedefim 5 kilo daha incelmek. Doktor denetiminde diyetteyim. Spor hocasıyla da haftada üç gün kick boks, iki gün de kardiyo yapıyorum."

'Ailecek zayıfladık'

"Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık. Tanıyanlar ‘Gerçekten siz misiniz’ diyor” diye konuştu.

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