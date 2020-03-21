Berber, kuaför ve güzellik salonları kapanıyor
İçişleri Bakanlığı corona virüs tedbirleri kapsamında önemli bir karar aldı.
21 Mart 2020, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından son paylaşılan kararda bazı kısıtlamalar yer aldı.
Corona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bugün aldığı tedbirler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
Faaliyetler bugün (21/03/2020) saat 18:00'dan itibaren geçerli olacak.