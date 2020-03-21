Berber, kuaför ve güzellik salonları kapanıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından son paylaşılan kararda bazı kısıtlamalar yer aldı.

Corona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bugün aldığı tedbirler kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Faaliyetler bugün (21/03/2020) saat 18:00'dan itibaren geçerli olacak.





İlgili Haberler Uzaktan eğitim süresi uzayacak mı?



