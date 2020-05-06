Corona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerine yönelik ilk kapatma kararı 16 Mart'ta uygulamaya konulmuştu. Bu tarih itibarıyla tiyatro, gösteri merkezi, konser salonu, birahane, kahvehane, yüzme havuzu, spor merkezi ve saunalar, 21 Mart’ta da lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri (AVM) ve mağazalar kapatılmıştı. İmalat sanayiinde birçok fabrikada da üretim, 24 Mart’tan itibaren tamamen durdurulmuş ya da azaltılmıştı.

50 gün sonra açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla artık aşamalı olarak normal hayata geçiliyor. Bu kapsamda berber, kuaför, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri (AVM) 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. 50 gün kapalı kaldıktan sonra açılacakları günü heyecanla bekleyen berber ve kuaförlerin ne gibi hazırlıklar yaptığını İstanbul Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Şükrü Akyüz’e sorduk.

Ustura yok, makine var

“Bayramdan önce açılmayı ilgili kurumlardan talep ediyorduk, oldu. 11 Mayıs’a hazırız, işimizi, aşımızı ve müşterimizi özledik” diyen Şükrü Akyüz, açıldıktan sonra salgın nedeniyle berber ve kuaför esnafında uygulanacak tedbirleri şöyle sıraladı:

Her müşteri salona girerken ateş ölçerden geçecek.

Müşterinin kolonya ile elini dezenfekte etmesi sağlanacak.

Müşteri salona girişte maske takacak. Ama saç kesimi sırasında çalışmayı engellememek için maskesini çıkaracak.

Çalışan herkes maske takacak.

Çalışan, üzerine uzun beyaz iş gömleğini giyecek ve bu gömlekler salgın bitinceye kadar her gün yıkanacak.

Her müşteride artık tek kullanımlık havlu ve saç penuarıyla çalışılacak.

Kullanılacak alet, edevat ve koltuk her müşteriden sonra sterilize edilecek.

3 koltuk varsa, bir koltuk ara verilerek sosyal mesafe korunacak şekilde çalışılacak.

Ustura ile sakal traşı salgın bitene kadar kesinlikle yasak. Sadece tıraş makinesi ile sakal kısaltılabilecek.

Salgın bitinceye kadar işyerleri 15 günde bir dezenfekte edilecek.

Müşteri artık randevu sistemi ile salona alınacak.

Yoğunluk oluşturmamak için artık çay ve kahve ikramı olmayacak. Bir müşterinin işi bitince çıkacak ve hemen diğeri girecek.

Çalışma süresinin de geç saatlere kadar değil, saat 09.00-19.00 arası olması için görüşüyoruz.

Sahurda bile arıyorlar

Corona günlerinde saç kesimini kendi yapabilen yaptı. Ancak yapamayanlar, berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta açılacağını ve randevulu sistemle çalışacağını öğrenir öğrenmez, hemen randevu alma yoluna başvurdu. Berber ve kuaförler de anında adeta müşterilerine randevu mesajı yağdırdı ve randevu alınmadan hizmet veremeyeceklerini belirtti. Açıklamanın yapıldığı 11 Mayıs akşamı neredeyse bir günlük randevuların anında dolduğunu belirten Şükrü Akyüz, “Sahurda bile telefonlar susmuyor. İkinci günkü mesajlardan da hafta sonuna kadar doluluk oluştuğunu anlıyoruz” diye konuştu.

65 yaş üstü 20 yaş altı çalışmalı

65 yaş üstündeki bir esnafın mutlaka dükkanında diğerleri gibi çalışması gerektiğini belirten Şükrü Akyüz, “Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin vergi ödediğini ifade eden bir belgeyle işyerlerine gitmelerinin ve çalışmalarının önü açılmalı. Dükkanlarımızda hem çırak hem yardımcı faktör oynayan 20 yaş altı çalışanlar da mutlaka dükkanın olmazsa olmazı” dedi.

Meslek günü olarak kutlanacak

30 Nisan ve 30 Mayıs’ın ‘Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Günü’ olarak kutlandığını belirten Şükrü Akyüz, “11 Mayıs bizim için; ekonomik, sosyal ve sağlık olarak ara verdiğimiz işimize 50 gün sonra dönmemiz nedeniyle miladi bir tarihtir. Bundan sonra sadece 11 Mayıs’ın mesleki günümüz olarak kutlanmasını istiyoruz. Bu talebimizi de gerekli mercilere ileteceğiz” dedi.

Sadece 10 müşteri

Artık müşterinin yoldan geçerken ‘şurdaki berbere bi uğrayayım’ diyemeyeceğini, randevu alması gerektiğini belirten Şükrü Akyüz, “Randevu her saat başı için bir kişiye verilebilir. Çünkü bizim işimiz ortalama 45 dakika sürüyor, 15 dakika da dezenfekte işlemine ayrılır. Dolayısıyla saatte bir müşteri almak en doğrusu olur. Bu da günde 10-11 müşteriye bakmak anlamına gelir” diye konuştu. Akyüz, randevulu sistemi artık bir mesleki kural haline getireceklerini söyledi.

Yazılım geliştiriliyor

Salgın sonrasında da randevulu sistemle çalışılması için esnaf odası olarak yazılımcılarla görüşeceklerini ve oluşturacakları uygulamayı bütün üyelerine ileteceklerini belirten Şükrü Akyüz, “Bilgisayar, akıllı telefon var. Müşteri, kuaförün randevu sistemine girebilsin, yaptıracağı işlemle ilgili boş saatleri ve fiyatları görebilsin istiyoruz. Böylece hem müşteri zaman kaybetmez, salonda gereksiz kalabalık olmaz hem de çalışan kaç kişiye ne iş yapacağını bilir, her şey daha düzenli olur” dedi.

Telefonlar susmuyor

İstanbul Fatih’te berber dükkanı bulunan Ercüment Fatih Sakin, müşterinin bir an önce gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Sakin, “Çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra telefonlarımız hiç susmadı. Hatta perşembeye kadar randevularımız doldu. Önlemimizi aldık. Siperlik, maske ve eldivenimiz hazır. Daha önce verdiğimiz randevular yarım saatte birdi. Bunu, dükkanda bekleme olmaması için bir saate çıkardık. Bir müşteri çıkmadan, diğer kişiyi almayacağız” diye konuştu.

2 haftada bir dezenfeksiyon

Corona virüs nedeniyle dükkanların 15 günde bir dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten Şükrü Akyüz, “İlaçlama ile ilgili belediyelerimizden destek istiyoruz” dedi.







