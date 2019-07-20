Berbere feci dayak! 'Neden baktın?' deyip sopalarla saldırdılar

Adıyaman'da dün akşam saatlerinde erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu sırada yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla "Kadına neden baktın?" diyerek Hekimoğlu’nu darbetti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan Hekimoğlu’nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu’nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil Servis’te tedaviye alınan Hekimoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA