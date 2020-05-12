Türkiye Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, yüzlerce kişi karantinada

Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, yüzlerce kişi karantinada

Türkiye

Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, yüzlerce kişi karantinada

Burdur'da corona virüs test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişilerde de Covid-19'a rastlanılması ile Bucak ilçesi karantinaya alındı.

12 Mayıs 2020, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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Burdur’un Bucak ilçesinde karantinaya alınan beldede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişiler de tespit edildi. Burdur Valiliğince, dün il genelindeki tüm berberlerde Kovid-19 testi gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T’nin test sonucu pozitif çıktı. Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T’nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T’nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

Bu arada, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Niyazi Bülbül tarafından faaliyete başlayan tüm berberlere koruyucu yüz maskesi siperlik dağıtıldı.

Test sonucu pozitif çıkan berberle temas eden Belediye Başkanı Gökçe, Sönmez ve Bülbül’e de Kovid-19 testi yapılarak, evde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

AA

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