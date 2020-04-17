Berberler ve kuaförler için açıklama geldi mi?

Berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu gündemde vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanabilmesi için kapatılan berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Büyük bir bölümün evden çalıştığı bu süreçte berber ve kuaförlerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki Berber ve kuaförler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Corona virüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

Süreç takip edilecek

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.



















