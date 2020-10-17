Magazin Berç Polat'tan hayranlarına yeni single müjdesi

Berç Polat'tan hayranlarına yeni single müjdesi

Magazin

Berç Polat'tan hayranlarına yeni single müjdesi

Berç Polat sevenlerine müjdeyi verdi. Yeni şarkısı, kasım ayında müzikseverlerle buluşacak.

17 Ekim 2020, Cumartesi 21:44 Son Güncelleme:
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Berç Polat, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olan genç DJ kasım ayında uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı. Pandemi dolayısıyla ara verdiği Avrupa turnelerinin ise yeniden başlamasını ümit ettiğini belirtti.

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Polat'ın ‘Love Of My Life" şarkısı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Türkiye'deki müzik programları listelerinde zirveleri zorlamış ve radyoların favori parçası haline gelmişti. Genç DJ'in son parçası ‘Believe İn You’ için çektiği renkli klibin teaserı hayranları tarafından büyük beğeni toplamıştı

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