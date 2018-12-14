Berdan Mardini ameliyat oldu!
Ses tellerindeki kist nedeniyle zorluk yaşayan sanatçı Berdan Mardini, acil ameliyata alındı
Prof.Dr. Ferhan Öz tarafından gerçekleşen ameliyattan sonra konuşma yasağı konulan Berdan Mardini, yılbaşına kadar tüm sahne programlarını iptal etti.
'İLAÇ TEDAVİSİ 2-3 AY DEVAM EDECEK'
Evinde dinlenen Berdan Mardini, "Allah başka hastalık vermesin. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Biz sanatçıların ses telleri hazinemiz. Şu anda ilaç tedavimiz 2-3 ay devam edecek.
Yılbaşından sonra sahne çalışmalarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Konuşma yasağı ne zormuş. Tedavimizin hızlı dönüşü için bu şartmış" dedi. (Milliyet)