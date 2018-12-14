Berdan Mardini ameliyat oldu!

Prof.Dr. Ferhan Öz tarafından gerçekleşen ameliyattan sonra konuşma yasağı konulan Berdan Mardini, yılbaşına kadar tüm sahne programlarını iptal etti.

'İLAÇ TEDAVİSİ 2-3 AY DEVAM EDECEK'

Evinde dinlenen Berdan Mardini, "Allah başka hastalık vermesin. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Biz sanatçıların ses telleri hazinemiz. Şu anda ilaç tedavimiz 2-3 ay devam edecek.

Yılbaşından sonra sahne çalışmalarımıza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Konuşma yasağı ne zormuş. Tedavimizin hızlı dönüşü için bu şartmış" dedi. (Milliyet)