Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Akşit Togay’ın oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e hem tereke hem de Kemerburgaz’daki villayla ilgili haksız işgal tazminatı davası açmıştı.

Mirastan payına düşenin verilmesini isteyen Berdan Togay, mahkemeye sunduğu dilekçede müzik şirketi ile boya sanayisinde faaliyet gösteren bir şirketi bulunan babasından geriye Kemerburgaz’da villa, Şile’de yazlık ve bir araç kaldığını ifade etmişti.

'Nazan Öncel’den alınarak Berdan Togay’a verilmesini istiyoruz'

Avukatı “Berdan Togay’ın mirastan düşen payını alabilmesi için şirketlerdeki mal varlığının, özel kıymetli eşyalarının ve banka hesaplarının terekeye dahil edilmesini istiyoruz. Davalının Kemerburgaz’da oturduğu villanın altında şirkete ait müzik aletlerinin olduğu stüdyoda da keşif yapılsın. Villanın kira getirisi aylık 6 bin dolardır. Berdan Togay’ın payına 2 bin 250 dolar düşmektedir. Hissesine karşılık gelen kira ve ecrimisilin, Nazan Öncel’den alınarak Berdan Togay’a verilmesini istiyoruz” demişti.

Hissedar durumu sorgulanacak

Mahkemenin talebi üzerine dava dosyası bilirkişiye gönderildi. Hazırlanan raporda, Akşit Togay’ın 3 Mart 2018’e kadar 1 milyon 49 bin lira vergi ve SGK borcu olduğu açıklandı. Ayrıca “Akşit Togay’ın eşi Nazan Öncel Togay’la ortak hesabında 250 dolar ve 2 bin 300 Euro, başka banka hesaplarında ise yaklaşık 5 bin lira nakit parası olduğu ortaya çıkmıştır” denildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde geçen salı görülen duruşmada, davacı Berdan Togay’ın avukatı talepleri doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Nazan Öncel’in avukatı ise bilirkişi raporunda hesap hatası yapıldığını ileri sürdü. Mahkeme, villanın tapu kaydının hisse ve hissedar durumunun sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (Özge Eğrikar/ Hürriyet)





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