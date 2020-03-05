Magazin Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı

Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı

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Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı

2017 yılında hayatını kaybeden iş insanı Akşit Togay’ın Amerika’da yaşayan oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e açtığı ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davasını kazandı.

05 Mart 2020, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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Mahkeme, Nazan Öncel’in Kemerburgaz’da oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Berdan Togay’a ödenmesine karar verdi. Berdan Togay’ın avukatı Doğan Kılıç şöyle konuştu:

'2.5 yıl için de ecrimisil talebinde bulunacağız'

İlk açtığımız tereke davasında bilirkişi villanın değerinin 2.5 milyon olarak değer takdir etti. Villanın gerçek değerinin bu olmadığı için biz de bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz.Ayrıca Nazan Öncel’in halen oturduğu villayla ilgili ecri misil talebinde bulunmuş ve bir aylık ecrimisilin hesaplanarak Berdan Tolgay’a ödenmesini istemiştik. Bu davadan da karar çıktı ve mahkeme 6 günlük ecrimisil tutarının 413 lira olarak Berdan Tolgay’a ödenmesine karar verdi. Şimdi 6 günlük 413 lira tutarı üzerinden geriye dönük 2.5 yıl için ecrimisil talebinde bulunacağız.
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