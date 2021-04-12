Bereket Duası Nedir?

Bereket duasının bir diğer ismi de karınca duasıdır. Bolluk ve bereket gelmesi amacıyla okunur. Bereket duası aşağıdaki gibidir:

Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin

Yukarıdaki bereket yani karınca duasının Türkçe anlamı ve Türkçe okunuşu ise şöyledir:

Güç ve kudret sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Sözünde sadık olan Hz. Muhammet Allah'ın kulu ve elçisidir.

Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi Ey büyük azim olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ileri rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş Ashabı Kehfin isimleri

Bereket Duası Nasıl Yapılır?

Bereket duası kişinin para, bolluk, bereket için okuduğu duadır. Dua okunmadan önce abdest alınır. Besmele çekilerek bu dua okunur. Ramazan ayında sofra duası olarak bu dua okunmaktadır. İftardan önce yemeğe başlanmadan ya da iftardan sonra yemek bittikten sonra bereket duası okunur. Besmele çekilip abdest alınması duanın okunması için yeterlidir. Belirli bir kuralı yoktur.

Ramazan'da Bereket Duasının Fazileti ve Faydaları

Bereket duasının ana fazileti ve ana temel faydası bereket sağlamasıdır. Özellikle de Ramazan ayında bu dua sofranın bereketli olmasını sağlar. Her insan Ramazan ayında evinin ve iftar sofrasının bol gıdalarla düzenlenmesini ister. Bu dua da okunarak sofrayı bolluğa çevirir.

Ev ve iş yerlerine bereket duası asılır. Bunun amacı da iş yerine bol müşteri getirmesi ve bereketin sağlanmasıdır. Eve de bereket getirmesi gelen paranın çabuk gitmemesi gıda zenginliği gibi birçok alanda bolluk sağlar.

Bu duanın amacını helal para, hayırlı rızk ve bolluk oluşturur. Ramazan ayında bu dua okunarak kıtlık, açlık, yoksulluk, maddi sıkıntı gibi zorlukları gidermesine yardımcı olur.

Dua da bu bereket Allah'tan istenir. Maddi sıkıntıların giderilmesi için istek ve dilek bu dua aracılığı ile istenir.

Borçtan kurtulmak ve huzura ermek için de bu dua okunur. Karınca duasının belirli bir rivayeti İslamiyette yer almaktadır. Rivayet de isminden de anlaşılacağı gibi neden bereket duası denildiğini açıklamaktadır.

Hz. Süleyman döneminde çok büyük kuraklık yaşanmaktaydı. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderdi. Peygamber bu yola giderken bir karıncanın Allah'a dua ettiğini duyar ve görür. Karıncanın duası kabul olur. Bölgeye anında yağmur yağmaya başlar ve Müslüman halk kuraklıktan kurtulur.

Bereket duasının tefsiri ve geçmişi bu şekildedir. Bir diğer ismi olan karınca ismi de buradan gelmektedir. Bu dua Kuranı Kerim'de geçmese bile İslamiyete ve Diyanete göre duanın içeriğinin de bereketin sağlanacağı belli olarak gözükmektedir.

Ramazan ayında bu dua okunduğunda açlıkta terbiye edilen insan oruç tutarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayarak bereket dolu bir gün ve bereket dolu bir iftar geçirir.

Ramazan ayında oruç tutarken dünyevi günlük işlerini rahatlıkla gerçekleştirir. Akşamına da bu dua sayesinde sofrasından, ailesinden, iş yerinden bereket ve bolluk helal para ile eksik olmaz.



