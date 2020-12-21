Bereket Sigorta yönetim kadrosunu güçlendirdi

Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladığı eğitimin ardından profesyonel kariyerine başlayan Cenk Özçelik, 1994 yılından bu yana çeşitli sigorta şirketlerinde orta ve üst düzey pozisyonlarda çalışmaya devam etti. Vakıf Emeklilik ile Ziraat Hayat ve Emeklilik’te aktüerya ve reasürans yöneticiliği yapan Özçelik; yabancı sermayeli bir sigorta şirketinin kuruluşunda kurucu genel müdür olarak hizmet verdi. Özçelik sonrasında sektörde gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar için danışmanlık hizmetinde bulunarak iş yaşamına devam etti.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladıktan sonra Aviva Hayat ve Emeklilik’te sigortacılık kariyerine başlayan Faruk Gökçen; Groupama’daki satış kariyerinin ardından; Ziraat Sigorta ve Ziraat Hayat Emeklilik’te sırasıyla satış müdürü, Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Gökçen, son olarak Türkiye Hayat Emeklilik’te Teknik Operasyon’dan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.



