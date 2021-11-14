Şu aralar neler yapıyorsun, anlatır mısın?

Yüz yüze eğitim başladığı için okula gidip geliyorum. Ayrıca yeni başlayacağımız projemizin hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

Okul nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıftasın?

Yedinci sınıftayım. Uzun bir aradan sonra okula döndüğümüz için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özlemiştim.

Şimdi yeni bir diziye daha başlıyorsun. Okulla dizi zor olmayacak mı?

Zor olmayacağını düşünüyorum. Geçmişte de okulla set arasında gidip geldiğim için alışkınım. Zaten okul ve ders durumuna göre set programı yapıldığı için sorun olmuyor.

Dizide hangi karaktere hayat vereceksin? Rolünden bahseder misin biraz?

Bu projede kendimi çok etkilendiğim ve severek okuduğum bir kitabın içine girmiş gibi hissediyorum. ‘Anne of Green Gables’ kitabından esinlenerek yapılan bir proje. Dünya çapında çok iyi bilinen ve çok sevilen bir hikayenin sevilen bir karakterini canlandırmak beni heyecanlandırıyor.

Geçen yıl okul eğitimini evde yaptınız. Bu dönemde neler yaşadın? Evde sıkıldın mı?

Uzaktan eğitimde çok zorlanmadım aslında. Arkadaşlarımla da internet üzerinden görüşüp sohbet ediyorduk ama tabii ki yüz yüze görüşmek, sohbet etmek, yakın mesafede birbirimizi görmek, oynamak gibi olmuyor.

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

İşimi çok seviyorum ama büyüyünce manken, model olmak istiyorum.

Neden?

Çünkü çok havalı bir iş.

Oyunculuğu bırakacak mısın?

Hayır ama aynı zamanda iyi bir model de olmak istiyorum.

Sette, çekimlerde seni en çok ne zorluyor?

Set çok keyifli bir ortam. Her ne kadar iş olsa da ekip olarak eğleniyoruz. Tek sorunum; uykumu iyi alamadığım zamanlarda konsantre olmakta zorlanmam.

Dört yaşından beri setlerdesin. Çocukluğunu istediğin gibi yaşayabiliyor musun?

Ben sette olmaktan mutluyum. Set dışında da yeterince vaktim oluyor zaten. Bu zamanlarda da istediğim her şeyi yapabiliyorum. Dersler dışında sadece oyun oynamak da bazen sıkıcı olabiliyor. Ben hem derslerimi yapıyorum hem oyun oynuyorum, aynı zamanda da çalışıyorum. Halimden çok memnunum.

Oyunculuk dışında başka yeteneklerin var mı?

Şu an keşfettiğim başka bir yeteneğim yok. Ama müzik dinleyip dans etmeyi çok seviyorum. Dans etmek bana iyi geliyor, moral ve motivasyonumu yükseltiyor.

Çocuk yaşta ünlü olmak nasıl bir duygu?

Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Ama insanların bana sevgi göstermesi, bana güzel şeyler söylemeleri beni çok mutlu ediyor. Sanırım ünlü olmak güzel bir şey.

BABAMLA ARKADAŞ GİBİYİZ, ANNEM BİRAZ KURALCI

Evde nasıl bir çocuksun? Okuldaki ya da setteki halinden farklı mısın mesela?

Normalde her üç ortamda da sakin bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Her çocuk gibi arkadaşlarımla vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum.

Türkiye’de ve dünyada hangi oyuncu ve şarkıcıları beğeniyorsun?

Aslında sevdiğim, beğendiğim çok oyuncu ve şarkıcı var. Ama en beğendiğim Kylie Jenner ve Jennie Kim. Hatta onu o kadar seviyorum ki köpeğimin adını da Jennie koyduk.

Annenle mi yoksa babanla mı daha iyi anlaşıyorsun?

Babamla arkadaş gibiyiz. Annem ise biraz daha kuralcı. Ama ikisiyle de iyi anlaşıyorum; hiçbir sorun yaşamıyorum.

YAPMAK İSTEDİĞİM BİR ŞEYİ YAPAMAZSAM SİNİRLENİRİM

En sevmediğin ve seni sinirlendiren şey nedir?

Çok yapmak istediğim bir şeyi uğraşıp yapamamak.

Genç yaşta oyuncu olmak isteyenlere ne söylemek istersin?

Annemle babam bana; insanın sevdiği şeyi yapmasının, başarılı olmanın en önemli kuralı olduğunu söylüyorlar. Ben de onların sözüne güveniyor, öyle yapıyorum. Onlar da sevdikleri şeyi yapmaktan vazgeçmesinler.

Oyuncu olarak ne hayallerin var?

Tüm dünyada izlenecek bir filmde oynamak isterim. Tabii oyuncu olarak ödüller de almak hayallerim arasında.

Sette unutamadığın ilginç bir anını anlatır mısın?

Sette sahne arasında alnımdan arının ısırdığı anı hiç unutamıyorum. Çok korkmuştum.

AİLEMİN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İSTEDİKLERİMİ YAPAN BİR ÇOCUĞUM

Sınırlarını bilen bir çocuk musun, yoksa kafasına estiğini yapan bir çocuk musun?

Tabii ki ailemden izinsiz her istediğimi yapmam. Ailemin izin verdiği ölçüde istediklerimi yapabilen bir çocuğum çünkü onlar her zaman benim iyi bir çocuk olmamı istiyor. Beni doğru yönlendirip eğittikleri için çok şanslı olduğumu düşünüyorum.

Özel güçlerin olsaydı ilk yapacağın şey ne olurdu?

Görünmez olmak.

Neden?

Yardıma ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını alıp evlerine bırakmak isterim. Tıpkı Noel Baba’nın bacadan eve gizlice girip çocuklara hediye bıraktığı gibi. Sonra onların mutlu halini izlemenin çok güzel olacağını düşünüyorum.

Okul ve set dışında neler yapıyor, nasıl vakit geçiriyorsun?

Her fırsatta özellikle oturduğumuz sitedeki arkadaşlarımla buluşup onlarla çeşitli oyunlar oynuyoruz. Ailemle kutu oyunları oynuyoruz. Yalnız kalınca tabletimle oynuyorum. Kaykay yapmayı ve basketbol oynamayı çok seviyorum.

Giyim zevkini bana tanımlar mısın?

Rahat kıyafetleri tercih ediyorum Bol tişört ve eşofmanları seviyorum. Ama en çok da renkli spor ayakkabıları seviyorum. m Hangi renkleri seviyorsun? Kıyafette siyah ve gri renkleri çok seviyorum. Ayakkabılarda her rengi.

YALNIZLIKTAN ASLA KORKMAM, BEN CESUR BİR KIZIM

Seni en çok ne güldürür?

Komik hayvan videoları. Onları izlemeye bayılıyorum.

Uğuruna inandığın bir şey var mı?

Enerji veren doğal taşlarım var. Onların bana uğur getirdiğine ve enerji verdiğine inanıyorum. Onları hep yanımda taşıyorum.

Evde yalnız kalmaktan korkar mısın?

Hayır hem de hiç korkmam. Ben çok cesur bir kızım.

En çok neyin hayalini kurarsın?

Ünlü bir model olup podyumda harika kıyafetlerle yürüdüğümü ya da moda çekiminde olduğumu hayal ederim.

En çok sevdiğin ve hiç sevmediğin dersler hangileri?

Türkçe dersi en sevdiğim ders. Sevmediğim ders yok.